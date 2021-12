A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira, 26, imagens de câmeras de segurança que mostram dois suspeitos da tentativa de assalto que deixou um casal baleado na Rua Chile, no dia 9 de outubro. O casal estava em um carro que acabou batendo em um poste depois do atentado. Os dois sobreviveram.

Segundo a polícia, os dois criminosos aparecem nas imagens abandonando um veículo do modelo Uno e de cor preta, logo depois do crime, que foi roubado antes no Forte de São Pedro. Eles fugiram em direção à Praça da Sé depois de balear o casal. Em seguida, os dois pegaram um ônibus e tomaram outro carro de assalto.

A polícia espera que a divulgação das imagens ajuda na identificação dos suspeitos. De acordo com a polícia, os dois suspeitos são negros, magros e trajavam camisa com estampas, um com camisa vermelha e o outro com uma camiseta branca.

Informações sobre os suspeitos podem ser encaminhadas pelo Disque-Denúncia (3235-0000).



Veja:

Da Redação Divulgadas imagens de suspeitos de balearem casal

O Caso

O servidor público Antônio Carlos de Souza Santos, de 53 anos, e a esposa dele, a baiana de acarajé Lindinalva Chaves dos Santos, 45, foram baleados dentro do carro durante uma tentativa de assalto na manhã do dia 9 de outubro, no Centro de Salvador. O crime aconteceu por volta das 5h30, na Rua do Tesouro, paralela à Rua Chile.

adblock ativo