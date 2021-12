Divulgadas imagens da dupla de suspeitos de matar policiais

A polícia já tem imagens dos suspeitos que mataram o investigador da Polícia Civil, Agnaldo Almeida, e o soldado da reserva remunerada da Polícia Militar, Tairone Carlos da Silva, durante assalto a ônibus na manhã deste sábado, 20, na região do Porto Seco Pirajá, em Salvador.

O crime aconteceu por volta das 10h, quando o coletivo da empresa Jauá trafegava pela BR-324. O veículo, que saiu da rodoviária, seguia em direção ao município de Candeias. Na altura da Brasilgás, dois homens entraram e anunciaram o assalto.

Os policiais teriam reagido, mas foram atingidos e morreram no local. Uma outra pessoa, que não teve a identidade revelada, também foi baleada na ação criminosa. O hospital para onde foi encaminhada e o estado de saúde são desconhecidos.

O secretário da Segurança Pública (SSP-BA), Maurício Teles Barbosa, determinou prioridade na apuração do caso. As Polícias Militar e Civil trabalham em conjunto e fazem buscas aos suspeitos. Qualquer informação deve ser feita por meio do Disque Denuncia (3235-0000).

adblock ativo