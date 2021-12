Dívida com unidades que atendem SUS chega a R$ 100 milhões

A dívida da Prefeitura de Salvador com clínicas e hospitais privados e entidades filantrópicas, que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), já chega a R$ 100 milhões. Apesar disso, essas instituições não pretendem suspender o atendimento, mas não garantem a oferta dos serviços devido ao atraso dos salários dos profissionais, que ameaçam suspender o atendimento caso o pagamento não seja regularizado.

"Temos unidades com até três meses de atraso nos salários. Os profissionais estão ameaçando parar o atendimento e não podemos obrigá-los a ir trabalhar, porque não estão recebendo", declarou o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (Ahseb), Marcelo Britto.

Segundo o secretário municipal da Saúde, José Antônio Rodrigues Alves, o montante herdado da gestão anterior é de cerca de R$ 78 milhões. Somado a este total está o valor dos repasses referentes ao mês de janeiro deste ano, que gira em torno dos R$ 23 milhões.

Alves garantiu que os valores referentes ao mês de janeiro serão pagos até o início do Carnaval. Quanto ao restante da dívida, o secretário disse não haver previsão para pagamento.

"Ainda não abrimos o orçamento, estamos em balanço. Por isso ainda não pagamos", justificou. O secretário confirmou também que o valor de R$ 12,7 milhões foi repassado pelo Ministério da Saúde para ser encaminhado às unidades filantrópicas. "Assim que abrirmos o orçamento, esse valor será repassado. Mas sabemos que esses valores são totalmente insuficientes", acrescentou.

Acúmulo - Entre as entidades filantrópicas, a dívida da Prefeitura de Salvador já ultrapassa os R$ 70 milhões, segundo o presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia (Fesfba), Maurício Dias.

Dias contou que o último repasse da prefeitura foi feito no mês de novembro, mas referente a meses anteriores: "Temos unidades, como o Posto de São Marcos, que receberam o último repasse em julho do ano passado".

Ele afirmou ainda que as 19 unidades filantrópicas conveniadas com o governo municipal atendem, no mínimo, 250 mil pessoas por mês. Nos 200 hospitais e clínicas privados, que atendem pelo SUS, são realizados por dia cerca de 20 mil atendimentos e procedimentos, entre pequenas cirurgias, consultas, imobilizações e curativos.

Rombo O prefeito ACM Neto reconheceu que, em termos de financiamento municipal, a saúde é a área mais preocupante.

"A gente tem aí um rombo que precisa ser coberto. Eu vou procurar o ministro da Saúde e vou a Brasília em audiência para pedir o apoio do governo federal. Também vamos fazer esforço para ter aumento de receita geral. Agora, o que é do passado vai entrar dentro do coronograma de pagamentos", declarou. Em 2011, o não pagamento da dívida de quase R$ 20 milhões fez com que as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) rompessem o convênio com a Prefeitura de Salvador.



Colaborou João Pedro Pitombo*

