Diversidade marca ato do Movimento Passe Livre

Ciclistas, servidores municipais, representantes dos movimentos gay, negro e paroquial, estudantes, profissionais de saúde contra o ato médico e servidores do Ministério Público da Bahia em repúdio à PEC 37. A manifestação deu voz aos mais diversos públicos, que aproveitaram a oportunidade para expor as suas bandeiras.



Algumas presenças foram inusitadas, como a dos empresários da Associação Baiana de Supermercados (Abase). Proprietária de mercados em Salvador e região metropolitana, Jéssica Mizushima foi à passeata com o marido. "Pagamos tudo isso de impostos e tributos para manter um governo corrupto", criticou.



Três grupos de ciclistas articularam-se pelo Facebook para ir à manifestação. Além da pauta geral - saúde, educação e combate à corrupção -, o grupo de 30 pessoas pedia mais ciclovias pela cidade.



Os servidores municipais aproveitaram o ato para pedir à prefeitura que negocie com a categoria. Segundo o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindiseps), mil trabalhadores, com as fardas de suas funções, foram ao Campo Grande. Eles querem reajuste de 15% sobre o salário-base, mas o prefeito ACM Neto propõe 6,49%.

