Diversão e trabalho marcam o primeiro dia do ano em Salvador

O primeiro dia do ano foi agitado em Salvador. Praias cheias e pontos turísticos movimentados marcaram o dia na capital baiana, que recebeu visitantes de dentro ede fora do país.

Na praia do Porto da Barra, soteropolitanos e turistas ainda comemoravam o início do novo ano e mentalizavam energias positivas. Enquanto uns praticavam esportes típicos da estação, outros preferiam ficar somente no banho de mar.

O argentino Rodrigo Novillo, que veio à Bahia com os amigos, revelou a receita de uma boa "virada": "Todos de branco e bastante champagne para brindar à família, amigos e à saude", disse.

O casal Sandro Duarte e Hortência Lima veio de Juazeiro para passar o réveillon na Praia do Forte e aproveitou para visitar a Barra antes de voltar pra casa. "A gente espera que o ano que chega seja melhor", disse Sandro.

Hortência revelou ainda como encerra o ano velho e entra no ano novo: "Sempre faço uma oração, agradeço, peço saúde, amor e respeito. Principalmente amor, pro mundo inteiro", diz.

Turistas argentinos aproveitam o dia no Porto da Barra (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

Também de Juazeiro, Marilene Miranda veio à capital com o marido, Washington Luiz, e aproveitou para fazer os seus pedidos na Igreja do Bonfim. Natural de Itapetinga, a 562 km de Salvador, Brenda Rodrigues, aproveitou para visitar o Farol da Barra com as amigas no primeiro dia de 2016 e disse que espera que este ano seja melhor que o ano que passou. Para que seu desejo se realize, conta, fez a sua parte.

"Pulamos as sete ondinhas e vimos o pessoal jogando as flores pra Iemanjá. Foi legal, aqui estava bem tranquilo", contou enquanto assistia a performance do artista de rua Denis Souza, que apresentava diferentes performances nesta sexta.

Denis faz parte da população que já começa o ano trabalhando. Na tarde desta sexta, atuava no Farol da Barra. O artista despertava curiosidade dos que passavam com o seu trabalho.

Experiência

Artista de rua, Denis - entre uma ação e outra - contou que rompeu o ano trabalhando no Centro Histórico. "A recepção do público de Salvador é muito boa. Os baianos são as melhores pessoas pra ajudar um artista que faz um trabalho como o meu", disse, do alto da experiência que acumula nos seus 11 anos de atividade.

