Divaldo Franco ministra palestra no TJ na segunda-feira

O líder espírita Divaldo Franco é o convidado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para a palestra de final de ano, programada para segunda-feira, 14, às 10h, no auditório do órgão, no Centro Administrativo do Estado da Bahia (CAB).

A atividade, que será transmitida ao vivo pelo YouTube, integra a programação da Feira de Natal Solidária, promovida pelo Cerimonial do TJBA, que segue até 18 de dezembro no prédio do tribunal.

Este ano, a feira tem um total de 80 expositores e acontece em duas semanas. Cada uma delas conta com 40 estandes, que vão comercializam cosméticos, artesanato, decoração, roupas, bijuterias e comidas típicas do período natalino.

A presença de Divaldo representa vários segmentos religiosos, uma vez que sua palavra tem conteúdo pacifista, como se pode confirmar em seu trabalho à frente da entidade conhecida por Mansão do Caminho.

Em um contexto de um mundo conturbado por ações de intolerância e extremismo, Divaldo Franco vai falar a favor da paz e da não violência.

Um dos desembargadores que apoiou a ideia de convidar o palestrante foi Emílio Salomão Pinto Resedá, que comparou a palavra do religioso a frutos de amor.

