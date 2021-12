Divaldo Franco ganha a Comenda 2 de Julho

Em um dia de muitas homenagens e grandes emoções, o mais importante médium em atividade no Brasil, o baiano Divaldo Franco, 88 anos, recebeu a Comenda 2 de Julho, na tarde desta quinta-feira, 6, na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

Familiares, líderes políticos e religiosos, amigos e seguidores do homenageado lotaram o plenário da AL-BA. Recebido por uma chuva de pétalas de rosas, Divaldo Franco emocionou-se ao assistir a um vídeo com depoimentos de funcionários, filhos e voluntários da Mansão do Caminho, fundada por ele em há mais de seis décadas, no bairro do Pau Miúdo. A instituição já tirou 160 mil pessoas da miséria, oferecendo educação, assistência médica e profissão.

Sobre a honraria, o líder espiritual dedicou àqueles que mantêm funcionando a Mansão do Caminho. "Somos um grupo. Construímos uma história juntos. A obra é imortal, mesmo depois de minha encarnação, a obra deve prosseguir e não deve ficar reduzida a um só indivíduo", ressalta.

A comenda foi proposta pelos deputados estaduais Zé Neto e Rosemberg Pinto, que foi aceita por unanimidade pelos deputados. Zé Neto disse que "é uma das homenagens mais justas entregue a um cidadão baiano". Já Rosemberg destacou a relevância do líder espiritual. "É uma das pessoas mais importantes das entidades de caráter social da Bahia. Considero uma homenagem menor que o tamanho do homenageado".

O ex-governador e atual vereador de Salvador Waldir Pires admitiu ser fã de Divaldo Franco. "Tenho um apreço muito grande por ele e por tudo o que ele fez e continua fazendo pelo nosso estado".

A socióloga e yakekerê do terreiro Ilê Axé Oxumaré Sandra Maria Bispo disse que é um grande dia para todas as religiões. "Este momento representa união, amor, solidariedade e, principalmente, respeito às diversidades e às etnias".

Divaldo Franco nasceu em Feira de Santana (a 102 km de Salvador) e começou a receber os primeiros sinais de mediunidade aos 4 anos. Ainda jovem, viajava pelo Brasil para proferir palestras e expandir os ensinamentos espíritas codificados pelo famoso espírita, o francês Allan Kardec.

