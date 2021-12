Divaldo Franco é homenageado em seus 90 anos de vida

Carregando plaquinhas que formavam a frase: “Parabéns tio Divaldo”, alunos assistidos pela Mansão do Caminho homenagearam o líder espírita nesta sexta-feira, 5, na sede do centro em Pau da Lima.

As crianças cantaram e coreografaram a música ‘casinha branca’, que faz parte do repertório de músicas queridas pelo médium. Uma placa simbolizando a gratidão pelo trabalho realizado por Divaldo foi entregue pela diretora das instituições de ensino. Mais de 900 pessoas estiveram presentes, entre eles diretores, visitantes e alunos.

Divaldo Franco é considerado o maior médium espírita vivo brasileiro e tem rotina intensa entre atividades que desempenha na Mansão do Caminho e palestras pelo mundo. Seu currículo revela um exímio e devotado educador com mais de 600 filhos adotivos e mais de 200 netos e bisnetos, atendendo atualmente a cerca de três mil crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa renda, por dia, em regime de semi-internato e externato.

Publicações

Como médium, publicou 255 livros, com mais de oito milhões de exemplares, onde se apresentam 211 Autores Espirituais, muitos deles ocupando lugar de destaque na literatura, no pensamento e na religiosidade universais.

Dessas obras, houve versões para dezessete idiomas. Existem, ainda, 17 livros escritos por outros autores, sobre sua vida e sua obra. A renda proveniente da venda dessas obras, bem como os direitos autorais foram doados, em cartório, à Mansão do Caminho e outras entidades filantrópicas.

Hoje, a Mansão do Caminho é um complexo educacional com 83.000 m² e 52 edificações que atende a três mil crianças e jovens de famílias de baixa renda, em Pau da Lima, um dos bairros periféricos mais carentes de Salvador.

Mais de 35 mil crianças passaram, até hoje, pelos vários cursos e oficinas da Mansão do Caminho. A obra é basicamente mantida com a venda dos livros mediúnicos e das fitas gravadas nas palestras, seminários, entrevistas e mensagens por Divaldo.

A Maternidade de Parto normal já realizou mais de 3.500 nascimentos sem nenhum óbito, os recém-nascidos são assistidos pela Mansão e a partir dos quatro meses ficam na creche. Com três anos, as crianças para o jardim de infância, depois, de quatro e cinco anos escola alvorada nova. Quando completam seis anos passam para o ensino fundamental, na escola Alan Kardec ou a Jesus Cristo, que foi premiada como uma das melhores escolas do estado.

O centro sócio assistencial Ana Franco, atende 800 crianças em período integral, oferecendo cursos de violão, guitarra, percussão, artes plásticas, cerâmica, dança, cabeleireiro, arte culinária, entre outros. “A ideia é que eles fiquem o máximo de tempo ocupados aqui, para que não se envolvam com o que o mundo oferece a fora”, revelou Rose Mussi, primeira secretária da Mansão.

Além de educação, as crianças têm acesso ao departamento de saúde que atende, também, a população em geral. São 14 especialidades, incluindo atendimento odontológico. E, o departamento de assistência social, que atende a comunidade. “Qualquer pessoa que venha em busca de auxílio é cadastrado e acompanhado. Esse ano o atendimento passou de 300 para 500 assistidos, entre idosos e portadores de doenças incapacitantes”, acrescentou Mussi .

Homenagens

As demais apresentações acontecem a partir das 19h, no ginásio de esporte, com capacidade média para 1.400 pessoas. O evento é aberto ao público e deve contar com a participação de uma camerata de cordas e da cantora lírica Vanda Otero. Também serão realizadas encenações de momentos marcantes da vida de Divaldo.

