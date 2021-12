Distribuição de senha para júri de Kátia Vargas atrai multidão para fórum

A distribuição de senhas do júri para o julgamento da médica Kátia Vargas atrai diversas pessoas para o Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, nesta sexta-feira, 1º. Os interessados chegaram cedo em Nazaré para garantir um dos 432 lugares para acompanhar o júri popular, que acontece na próxima terça, 5.

A fila sai do Fórum e segue pelo estacionamento do órgão público. As distribuição estava prevista para começar às 8 horas, mas por conta da procura foi antecipada para as 7h30. A previsão é que termine às 11 horas.

Kátia Vargas é acusada de causar a morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Dias em um acidente de trânsito, em outubro de 2013, no bairro de Ondina. De acordo com a denúncia, ela teria perseguido os irmãos após uma discussão. Em seguida, a médica teria colidido o carro na moto pilotada com Emanuel, provocando a queda dos dois, que morreram após bater em um poste.

Do total de 432 lugares na plateia, nove 18 são destinados as famílias das vítimas e da médica. Outras 54 cadeiras estarão a disposição para convidados da defesa e da acusação. Os outros 360 lugares, ficarão a disposição do público.

