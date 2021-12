Distribuição de repelentes para gestantes começa nesta quarta

A distribuição de repelentes para gestantes cadastradas no programa Bolsa Família será iniciada nesta quarta-feira, 22, em Salvador. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Município (SMS).

O produto serve para combater o Aedes Aegypti, pernilongos e outros mosquitos que também transmitem doenças. Na capital baiana, segundo o órgão, quase 5 mil mulheres têm direito a receber o repelente.

O repelente será distribuído na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), na rua Miguel Calmon, no bairro do Comércio, exclusivamente das 13h às 17h.

Para facilitar o acesso das beneficiárias, a SMS criou com a Semps uma programação de atendimento de acordo com o último Número de Identificação Social (NIS) impresso no Cartão do Bolsa Família do titular do benefício.

Em nota divulgada pela Secretaria de Saúde, a subcoordenadora da Rede de Atenção à Saúde Materno-Infantil de Salvador, Luria Andrade, explica que a entrega dos produtos começará para as mulheres com NIS final 1 na quarta-feira. As que tem o NIS final 2, serão atendidas na quinta e assim sucessivamente até o dia 4 de abril, contemplando todas as 4.905 beneficiárias. Cada pessoa terá direito a dois frascos do repelente.

As gestantes que, por algum motivo, perderam a data programada, os produtos destinados a elas continuarão guardados e ficarão reservados para entrega no período de 5 a 11 de abril, no turno vespertino, na sede da Semps.

Para a retirada do repelente, as futuras mães deverão portar um documento oficial de identificação com foto, CPF, cartão do titular do Bolsa Família (obrigatórios) e a Caderneta da Gestante (caso possua).

As mulheres que não estiverem sendo acompanhadas no pré-natal, serão encaminhadas para acolhimento nas unidades da rede municipal, mas isso não invalida o recebimento dos repelentes, segundo Luria.

A gestora ainda tranquilizou as gestantes, afirmando que não há motivo para uma corrida à sede da Semps para retirada dos repelentes, já que a distribuição dos produtos para todas as beneficiárias cadastradas está assegurada.

Confira calendário de entrega dos repelentes:

