Distribuição de cartões a idosos não tem data para acontecer

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, se reuniu na terça-feira, 6, com os sindicatos dos rodoviários e dos empresários para apresentar o decreto que autoriza a passagem dos idosos pelas catracas dos novos ônibus da cidade.

"O acesso permanece sendo feito pela porta da frente, mas, caso as três cadeiras preferenciais antes da catraca estejam ocupadas, os cobradores deverão liberar a entrada dos idosos", diz Mota.

As portas do meio e do fundo continuam sendo utilizada apenas para embarque de cadeirantes e desembarque de passageiros, respectivamente. O decreto prevê ainda a distribuição gratuita de cartões de acesso para esse público (sem data prevista).

Assentos prioritários

A ação tem o objetivo de tentar resolver os problemas causados pela redução do número de assentos prioritários para idosos nos coletivos. Como a entrada nos novos veículos acontece pela porta da frente e só três cadeiras estão localizadas antes da catraca, o acesso dos idosos aos outros seis assentos preferenciais, situados no meio do ônibus, ocorria apenas mediante pagamento da tarifa, reajustada para R$ 3.

Isso porque, segundo motoristas e cobradores ouvidos pela equipe de reportagem de A TARDE, as empresas proibiram a abertura das portas do meio e do fundo para o público da terceira idade.

Quem descumprisse a determinação dos patrões seria advertido, suspenso ou até demitido por justa causa em caso de reincidência, de acordo com os relatos dos rodoviários entrevistados.

