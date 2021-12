Distribuição de água será normalizada na quinta-feira

O fornecimento de água em três bairros do subúrbio ferroviário, suspenso por conta de cratera que se abriu na rua Osvaldo Martins de Castro, no trecho sobre a obra de um túnel do Corredor Transversal I, deve ser normalizado na noite de quinta-feira, 8.

Segundo comunicado enviado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), um dos registros da rede distribuidora foi fechado na rua 20 de Agosto, no Lobato, para garantir a segurança dos moradores nos bairros Boa Vista do Lobato, Bela Vista do Lobato e parte de Marechal Rondon.

No final da tarde desta terça, 6, a empresa informou, por meio de nota, que as intervenções para garantir a retomada do abastecimento na maioria dos imóveis nesses três bairros estavam previstas para ser concluídas ainda na noite desta terça.

Ainda de acordo com a Embasa, somente em 56 imóveis, em três ruas da região (não informadas), o fornecimento de água permanecerá interrompido até o consórcio responsável pela construção do túnel afastar qualquer risco de movimentação do solo.

Também por nota, a Secretaria de Comunicação do estado informou que o Consórcio Transoceânico Salvador (CTS), contratado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) para executar a obra, continua com ações no local, mas não informou prazo de conclusão.

Enquanto o abastecimento de água não é retomado, as comunidades no entorno da cratera estão sendo alimentadas por carros-pipa. Com baldes, panelas e garrafões, os moradores da rua Boa Ventura formavam filas para pegar um pouco de água. "Aqui é para banho, cozinhar, tudo", resumiu o morador Carlos Silva, 27 anos.

Além do corte na água, a Embasa informa que foi realizado um desvio na rede de esgotamento sanitário no trecho anterior ao ponto de desmoronamento para evitar extravasamento do esgoto, caso a tubulação próxima à cratera seja afetada.

Entre as ações do CTS, segundo informações da Secretaria de Comunicação, estão o lançamento de concreto para estabilizar o terreno e preencher o vazio provocado pela erosão. Após essa fase, nesta quarta, 7, será iniciada uma operação para estabilizar a rua Osvaldo Martins de Castro, local da cratera.

adblock ativo