Disputa entre facções assusta moradores de Cosme de Farias

Localidades constantemente invadidas por homens fortemente armados, moradores ameaçados de morte e inocentes assassinados. Esta tem sido a realidade vivida por moradores dos bairros de Brotas e Cosme de Farias, desde que integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) decretaram guerra à Comissão de Paz (CP) pelo controle do tráfico de drogas naquela região.

Em áudios divulgados via WhatsApp, uma voz masculina se identifica como 'Lucas Mata Rindo' e sugere ser o líder do BDM à frente dos conflitos pela tomada das 'bocas de fumo' em Cosme de Farias.

"Cosme é nosso. Tá três. Tá calmo. Cosme de Farias é Bonde do Maluco", diz a voz masculina em um dos áudios. Na mesma gravação, a voz diz ainda que o BDM chegou para trazer o respeito e a paz para a comunidade e acabar com a opressão a comerciantes e moradores praticada por Zoio de Gato.

Este é o apelido com o qual é conhecido José Carlos Ferreira dos Santos, apontado como um dos líderes da CP em Cosme de Farias. Segundo a polícia, ele está preso e controla o tráfico de dentro do sistema prisional.

"Os caras estão invadindo mesmo. Um dia desses, eu estava na janela de casa e vi quando cerca de 20 homens armados com pistolas e metralhadoras e com coletes balísticos passaram correndo e gritando. Eles mandaram eu entrar, fechar a casa e não sair", contou um morador.

Segundo ele, o BDM já conseguiu tomar 'bocas de fumo' nas localidades do Alto do Cruzeiro e Campo Velho. Nesta última, dois jovens foram assassinados a tiros e um homem baleado durante uma invasão do BDM no dia 24 de junho. "Agora, eles querem tomar a Baixa do Tubo, onde fica a base da CP", completou o homem.

Vingança cruel

O controle do tráfico de drogas na região de Campinas de Brotas pertence ao Bonde do Maluco (BDM). Na noite do dia 15 de março, sete homens armados invadiram a Rua Vila Nova e assassinaram Ana Lúcia Araújo Melo Souza, 45 anos, e Marcelo Araújo Melo Souza, 20, mãe e filho, dentro de casa.

Um parente deles foi baleado na ação. De acordo com a delegada Maria Dail Sá Barreto, titular da 6ª DT, a ação foi praticada por traficantes do Alto do Cruzeiro, em Cosme de Farias, ligados à CP, em represália ao fato de integrantes da CP terem passado para o BDM.

A ação, ainda segundo a polícia, foi comandada pelo traficante conhecido por 'Jaga-jaga'. "A mãe e o filho não tinham nada a ver. Morreram por engano. As ações do BDM em Cosme de Farias são também para vingar essas mortes", afirmou a delegada. "Estamos desenvolvendo investigações com o intuito de identificar e prender todos os envolvidos nesses crimes", completou a titular.

Mudança de lado atrapalha

"A guerra é porque o pessoal do Bonde do Maluco quer tomar aqui [Cosme de Farias]. Eles querem tomar principalmente a localidade do Morro porque a maioria dos que se juntaram a eles é de lá", afirmou outro morador. O lugar conhecido como Morro fica na localidade do Alto do Cruzeiro.

O depoimento dele se refere ao fato de integrantes da CP terem deixado a facção para se juntar ao BDM. Conforme investigações da 6ª Delegacia Territorial (DT/ Brotas), a mudança de facção intensificou a rivalidade entre os grupos e motivou o ataque que resultou na morte de duas pessoas no dia 15 de março, na Rua Vila Nova, em Campinas de Brotas.

'Mata Rindo' dá o recado

"Minha guerra não é com a polícia. Minha guerra é com a CP. Minha onda não é querer guerra com o governo, como o Estado", diz a voz masculina que se identifica como 'Lucas Mata Rindo', em outro áudio que circula no WhatsApp.

Nele, o Lucas diz que nasceu e cresceu no bairro de Cosme de Farias, afirma ser filho de um PM e ter estudado no Colégio da Polícia Militar (CPM). "Eu ia na 'boca' [boca de fumo] comprar maconha e eles diziam que eu tava fazendo o jogo de meu pai, escoltando a 'boca' para caguetar", diz a gravação. Ele diz ter sido esfaqueado por ordem de Zoio de Gato.

