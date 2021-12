Rosival Pereira Jesus, de 31 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 14, no Hospital Geral do Estado (HGE), onde estava internado após ser baleado dentro da van onde trabalhava como cobrador, na tarde de quarta, 13. Deimisson Menezes dos Santos, 31, era o motorista e morreu na hora ao levar três tiros, quando o veículo passava pela Rua Melo Moraes Filho, a principal do bairro Fazenda Grande do Retiro [assista abaixo vídeo que mostra momento da ação criminosa].

Segundo informações do Departamento de Homicídios (DHPP), a van realizava o transporte de passageiros da cidade de Presidente Tancredo Neves (a 251 Km de Salvador) para a capital. A motivação do crime seria uma disputa que existe no município do interior entre os donos das vans de transporte de passageiro.

Valter Jesus Santos, o Ratoeira, é o proprietário do veículo onde as vítimas trabalhavam. Ele seria o alvo do atentado. No entanto, Ratoeira teria descido da van em um local antes de os assassinos cometerem o crime, segundo o DHPP. A autoria ainda é ignorada.

Um primo do tio de Deimisson contou, em anonimato, que Ratoeira já vinha recebendo ameaças e sempre acontecia briga por causa da disputa por passageiros. Por isso, o dono da van costumava viajar no fundo da veículo, como se fosse um passageiro.

No dia do crime, Ratoeira teria descido para fazer compras em um mercado, enquanto o motorista e o cobrador foram buscar alguns passageiros. "Ligaram para Ratoeira pedindo transporte e ele mandou o pessoal buscar. Na volta aconteceu isso. Pareceu uma emboscada".

Veículo desgovernado

Uma câmera de segurança da PM, instalada no Largo do Farol, em Fazenda Grande, flagrou o momento em que a van trafega desgovernada depois de as vítimas serem baleadas. Populares percebem algo diferente e correm para puxar o freio de mão do veículo.

Rodrigo Meneses Disputa entre donos de vans motivou mortes, afirma polícia

Rosival foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o HGE, mas morreu às 2h da madrugada desta quinta. Deimisson e Rosival moravam em Presidente Tancredo Neves, onde serão realizados os sepultamentos.

A prefeitura da cidade divulgou nota de pesar, onde se solidariza com os parentes das vítimas.

adblock ativo