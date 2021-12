Discussão de PDDU e Louos será feita por novo conselho

Os 41 membros do Conselho Municipal de Salvador, o Conselho da Cidade, tomaram posse nesta terça-feira, 28, em solenidade no Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador, na Praça Thomé de Souza.

A entidade é formada por secretarias municipais, movimentos de moradia, associações de bairro, sindicatos, conselhos profissionais, universidades, entre outros.

Durante o evento, o prefeito ACM Neto - acompanhado da vice-prefeita, Célia Sacramento, e do secretário de Urbanismo e Transportes, Fábio Mota - deu destaque à atuação que o conselho deverá ter na elaboração do planejamento da cidade.

Ele se referiu à proximidade do início das discussões em torno do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da Lei do Uso e Ocupação do Solo (Louos) - principais diretrizes para a realização de obras estruturais.

De acordo com Neto, o objetivo do Conselho da Cidade é promover uma "efetiva participação popular" no Salvador 500, planejamento urbano da cidade até 2049.

"Vamos poder coletar ideias de várias ideologias, de forma transparente e inclusiva, ouvindo a cidade como um todo", completou o secretário de Urbanismo e Transportes, Fábio Mota.

Segundo Mota, a composição da entidade foi definida na Conferência Municipal da Cidade, que aconteceu em maio de 2013. A renovação desse quadro de representações deve ocorrer a cada dois anos, por meio de eleição, em novas conferências.

Efetividade

Para o diretor da Federação das Associações de Bairro de Salvador, João Pereira, a posse do conselho "foi importante, para que os interesses populares sejam discutidos fora dos gabinetes" municipais.

O líder comunitário teme, porém, que a posse do conselho sirva apenas para "protocolar" projetos. "Isso aqui pode ter sido só retórica", duvidou. De acordo com Pereira, a prefeitura não faz acenos à possibilidade de promover "intervenções mais avançadas" na estrutura urbana da cidade.

Uma dessas seria a destinação de áreas centrais para construção de moradias populares - como aconteceu em São Paulo, no começo deste ano, durante a discussão do PDDU local. "Vemos aqui menos vontade e mais atitude protocolar, para atender à pressão do Ministério Público", afirmou Pereira.

"Os sinais que eles dão são no sentido de atuar mais com o mercado imobiliário e não de fazer flexibilizações democráticas", disse.

A aprovação de projetos que deveriam ser discutidos no conselho - como a licitação dos ônibus, a desafetação de terrenos públicos e a alteração da fórmula que calcula o valor pago pelo direito de construir (em votação) - também preocupa ativistas.

