Diretoria discute reposição de aulas em colégio interditado na Soledade

A direção do Colégio Estadual Carneiro Ribeiro Filho, na Ladeira da Soledade, se reuniu nesta segunda-feira, 29, com representantes do colegiado escolar para definir o retorno das atividades na instituição. Também é elaborado um calendário de reposição de aulas para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos.

O colégio está fechado há mais de um mês por conta do desabamento de um casarão no bairro. Na ocasião, três pessoas da mesma família morreram.

O colégio foi interditado por conta do risco de um novo desabamento. Na última quinta, 25, estudantes se reuniram na Ladeira da Soledade para protestar por conta da falta de aula.

