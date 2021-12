Diretoria aposta em cultura para movimentar Pelourinho

O Pelourinho vai abrigar, a partir de 28 de setembro, apresentações culturais semanais estreladas por grupos artísticos baianos. Até dezembro, serão realizadas mensalmente nove ações que estarão incluídas oficialmente no calendário de eventos do local.

As atividades marcam a retomada do projeto Pelourinho Dia & Noite, que agora está sob responsabilidade da nova Diretoria de Gestão do Centro Histórico, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), criado em abril para elaborar projetos e ordenar atividades culturais, turísticas e empresariais.

Capitaneada pela produtora cultural Eliana Pedroso, a diretoria integra as ações do Salvador 360 Centro Histórico – quarto eixo do programa Salvador 360, desenvolvido pela prefeitura para acelerar o crescimento econômico e social da capital baiana.

A intenção, de acordo com a gestora, é devolver ao Pelourinho o prestígio dos baianos. "Queremos trazer o soteropolitano de volta ao Pelourinho. Queremos que ele se orgulhe, frequente e fale bem desse espaço que é o berço da nossa identidade cultural", afirmou.

Programação

Ao todo, a diretoria vai investir cerca de R$ 600 mil em recursos municipais para a promoção das atividades culturais e contratação de artistas. Até então, três projetos já estão em fase de desenvolvimento.

O primeiro deles é o República dos Tambores, que vai promover apresentações musicais de cinco grupos de percussão da região. As bandas vão desfilar pelas ruas do Pelourinho de quarta-feira a domingo, cada uma em um dia. "A cada semana, um grupo vai preparar um grande desfile tendo como mote a cultura baiana", explicou.

O segundo é o Polo de Orquestras do Pelourinho (Popelô), que vai incentivar a pesquisa musical erudita, popular e de raiz nas principais igrejas do Centro Histórico. Quatro orquestras baianas participarão deste projeto, que vai oferecer residência artística aos músicos nos templos.

O resultado das pesquisas musicais poderá ser conferido pelo público aos domingos, na igreja do Rosário dos Pretos, onde serão realizadas as apresentações de cada um dos grupos, com entrada gratuita.

Além de música, as igrejas também vão ganhar destaque no projeto Caminhos da Fé, no qual os templos religiosos farão parte de três circuitos turísticos que têm como mote a arquitetura e artes plásticas.

Por meio do projeto, serão distribuídos placas e folhetos na frente das igrejas com horários de visitação, valores e atrações. "Chegar ao Centro Histórico e encontrar as igrejas fechadas é uma queixa comum do turista. Vamos espalhar informação para que ninguém deixe a cidade sem conhecer o que há de mais bonito nela", completou.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, as demais atrações, que ainda estão em fase de contratação, vão dialogar com o público jovem, que, normalmente, não tem o hábito de frequentar o Centro Histórico.

"Estamos na fase final de contratação das atrações do projeto, mas certamente todas serão voltadas para o público jovem. Vamos investir, também, em campanhas que envolvam redes sociais e tecnologias para atrair ainda mais este público para o Pelourinho", revelou.

Manutenção

Além de desenvolver projetos culturais, a diretoria será responsável, ainda, pela manutenção de ruas, praças e pelo ordenamento do comércio ambulante. Segundo Eliana, assim como as atrações culturais, a zeladoria do espaço é outra aposta da gestão para atrair baianos e turistas ao Centro Histórico.

Para tanto, agentes do órgão estarão com contato constante com secretarias municipais para solicitar possíveis reparos no calçamento, iluminação pública, coleta de lixo ou reforço de segurança.

"A diretoria será a ponte entre o visitante ou o comerciante e a prefeitura. Nossa aposta é fazer um trabalho conjunto e integrado entre os mais diversos órgãos", explicou o titular da Secult.

