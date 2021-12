Diretores da Seap são demitidos

O governador Rui Costa resolveu demitir quatro funcionários - entre eles dois diretores - da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). As exonerações aconteceram dois dias após a fuga de 25 presos da Unidade Especial Disciplinar (UED), no Complexo Penitenciário da Mata Escura. A assessoria da Seap, no entanto, informou que a decisão não tem relação com a fuga.

Segundo a Seap, o fato da exoneração ter acontecido no mesmo momento da fuga é "coincidência". O órgão também destacou que os servidores substituídos não têm nenhuma responsabilidade funcional ou administrativa com a ocorrência na UED.

As exonerações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 5. Saíram os diretores Eudálio Sales Lisboa, da Superintendência de Ressocialização Sustentável, e Hari Alexandre Brust Filho, da Superintendência de Gestão Prisional.

Além dos diretores, também foram desligados Nilton Manoel do Nascimento, do cargo de assessor técnico, e Suelane Pereira dos Anjos Reis, da função de assessor administrativo.

Nomeações

No mesmo ato, o governador nomeou o ex-superintendente de Administração e Finanças da Assembleia Legislativa da Bahia, Gervásio Prazeres de Carvalho, para a função de diretor da Superintendência de Gestão Prisional. Já o cargo de direção da Superintendência de Ressocialização Sustentável, será ocupado pela ex-prefeita de Umburanas, Mirian Bruno da Silva (PDT).

Para os cargos técnicos foram nomeados Jaqueline Batista da Cruz e Murillo Novaes Santos Machado.

Até a publicação desta reportagem, somente um dos foragidos tinha sido recapturado. A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) continua as buscas pelos criminosos, acusados por crimes como tráfico de drogas, homicídios e assaltos.

adblock ativo