Diretora da TV Alba aposta em mudanças que aproximem emissora do público

Entre os objetivos da Fundação Paulo Jakcson, responsável pela gestão da Rádio e TV Alba, está a aproximação da programação das emissoras com o espectador. Segundo a diretora-geral da instituição, Michele Gramacho, ideia é criar uma "TV do povo para o povo".

"Vamos revisitar toda programação da TV, mudando alguns programas, trazendo programas novos, para que a gente faça uma TV legislativa do povo e para o povo. Para que o povo se identifique e a gente aproxime mais a população baiana do parlamento", destacou Michele durante entrevista nesta terça-feira, 2, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Michele também pontuou outros dois objetivos da fundação: o foco da programação no interior do Estado e a entrada da emissora pública no serviço de streaming. Contudo, segundo a diretora, estas são metas que não serão possíveis de realizar nos seus dois anos de gestão.

"Não posso garantir que a gente vai cumprir estas metas em dois anos de gestão, mas garanto que vamos colocar tudo no caminho certo para que isso ocorra", disse.

Pandemia

Durante a entrevista, Michele Gramacho comentou sobre o desafio de gerir a emissora no período da pandemia da Covid-19. "É um desafio tremendo assumir a direção da Fundação Paulo Jakcson e ainda mais em uma pandemia, que é um desafio para todo mundo que está se ressignificando e buscando se adaptar a nova realidade", disse.

"Sugeri não reinventar a roda. Vamos continuar colocando em prática o que a gente já fazia e buscar alternativas como todos os veículos estão buscando. Então nós partimos para o trabalho híbrido", finalizou.

