Diretor de Os Imbatíveis é preso tentando vender notebook roubado

O diretor da torcida organizada do Vitória Os Imbatíveis, Cassiano da Cruz Amaro, conhecido como "Pateta", 35 anos, foi preso ao tentar vender um notebook roubado. A prisão aconteceu dentro de um shopping no centro de Salvador nesta terça-feira, 18, mas a informação foi divulgada pela polícia nesta quarta, 19.

O equipamento foi anunciado em um site de compra e venda por R$ 3 mil, despertando a atenção do comerciante que teve o produto roubado durante um assalto em sua loja. No dia 4 de julho, dois homens roubaram objetos pessoais do comerciante e dos empregados dele, além de um veículo Golf do empresário.

Ao ver o anúncio do notebook, a vítima reconheceu o equipamento e acionou a polícia. Os policiais conseguiram identificar Cassiano e descobriu que ele estaria no centro comercial, onde ele foi preso.

Cassiano foi autuado por receptação. A polícia agora tenta identificar a dupla que roubou a loja.

