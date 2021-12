O diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, foi agraciado nesta quarta-feira, 20, com a Medalha do Mérito Marechal Argolo durante a comemoração do 191º aniversário da PM-BA, na Vila do Bonfim. Honraria foi entregue pelo comte.-geral, cel. Anselmo Brandão.

