Diretor da Uneb morre em acidente de carro na BR-407

Diretor do Departamento de Educação do Campus VII da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Marcos Fábio Oliveira Marques, 37 anos, morreu na noite desta quarta-feira, 2, durante um acidente de carro. O caso ocorreu no km 167, da BR-407, nas proximidades do município de Filadélfia (a 360 quilômetros de Salvador), numa localidade conhecida como Aroeira.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 21h, quando um veículo de modelo Gol colidiu com um caminhão. Mais três pessoas ficaram feridas na colisão. Elas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas sem risco de morte.

Ainda segundo a PRF, a causa presumível do acidente aponta para uma ultrapassagem indevida, mas o órgão não informou qual veículo teria feito a manobra irregular. As circunstâncias finais do acidente serão investigadas pela delegacia de Filadélfia, apesar do caso ter sido registrado na delegacia de Senhor do Bonfim.

Carro foi arremessado da pista (Foto: Netto Maravilha | Blog Calila Notícias)

Por meio de nota, o reitor da Uneb, José Bites de Carvalho, lamentou a morte do colega, que atuava na cidade de Senhor do Bonfim.

A Reitoria da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) externa o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento do diretor do Departamento de Educação (DEDC) do Campus VII da instituição, em Senhor do Bonfim, Marcos Fábio Oliveira Marques.

Servidor da UNEB desde 2006, Marcos Fábio nasceu em 28 de março de 1980, no município de Feira de Santana, no interior baiano. Carinhosamente apelidado por seus alunos e colegas de “Funguinho”, foi coordenador do curso de Química/Proesp (2010-2012) e do curso de Ciências Biológicas do campus.

Teve também brilhante atuação como professor do mestrado em Biodiversidade Vegetal e das especializações em Educação do Campo; em Meio Ambiente, Educação e Sustentabilidade no Semiárido e em Biodiversidade do Semiárido, todas pós-graduações da UNEB. A proeminente carreira acadêmica o credenciou para dirigir o DEDC por dois mandatos consecutivos.

Marcos Fábio foi graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana (2004), especialista em Bioética pela Universidade Federal de Lavras (2008), mestre em Biologia de Fungos pela Universidade Federal de Pernambuco (2007) e doutor pelo Programa de Pós-graduação em Botânica da Universidade Estadual de Feira de Santana (2012).

Ao dedicar a vida para a educação, Marcos nos deixa um legado de luta e de grandiosas realizações, tendo credenciado nacionalmente as suas pesquisas nas áreas de taxonomia e ecologia de fungos e popularização da ciência em micologia.

Em reconhecimento às valorosas contribuições de Marcos Fábio para a educação baiana, a reitoria decreta luto oficial de três dias no âmbito da UNEB e suspende as atividades acadêmicas e administrativas do Departamento de Educação do Campus VII, em Senhor do Bonfim, no mesmo período.

José Bites de Carvalho, reitor

