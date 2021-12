Direito da criança tem 130 violações em quatro dias

Desde o início da Copa do Mundo, no dia 12, até o domingo, dia 15, Salvador registrou ao menos 130 casos de violação de direitos de crianças e adolescentes.

Os dados são do Observatório de Violação de Direitos de Crianças e Adolescentes em Grandes Eventos, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (Sedes).

Os locais em que mais ocorreram violações foram na Fifa Fan Fest, na Barra, e no Pelourinho, com 19 casos cada. As situações mais comuns são de exploração do trabalho infantil (28%), agressão (18%) e violência sexual (7%).

A maioria dos casos aconteceu com meninos (52%), de cor negra (74%) e com idade entre 10 e 15 anos (40%).

Também foram registrados 46 atos infracionais cometidos por adolescentes. De acordo com Sandla Barros, coordenadora do observatório, algum deles foram apreendidos em uma manifestação no dia 13.

Plantão



Uma parte dos dados foi encaminhada ao observatório por agentes que vão a campo atuar na fiscalização dos locais com maior concentração de pessoas durante os jogos.

Eles fazem parte do Plantão Integrado de Proteção da Criança e do Adolescente, que conta com profissionais de órgãos como a 1ª Vara da Infância e Juventude e o Ministério Público.

O plantão acontece em dias de disputa em Salvador e quando a seleção brasileira joga. Tem início três horas antes do início das partidas.

Os profissionais se dividem entre uma equipe fixa, que se concentra na sede da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), em Brotas, e uma equipe móvel.

Neste último caso, quase 50 assistentes sociais, educadores sociais e psicólogos, organizados em seis grupos, percorrem Barra, Pelourinho, Imbuí, Plataforma e entorno da Arena Fonte Nova (quando há jogo neste local).

"Os agentes vão identificar as ocorrências. Tentamos resolver os casos de trabalho infantil, por exemplo, conversando com os pais, mas nem sempre conseguimos interromper a violação", disse Irani Lessa, responsável pelo plantão.

