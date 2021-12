Dique não terá "Ruas de Lazer" neste domingo

O projeto desenvolvido pela prefeitura de Salvador em parceria com um shopping center, que promove atividades recreativas ao ar livre para crianças, o "Ruas de Lazer", não ocorrerá no Dique do Tororó neste domingo, 7. Segundo a Secretaria da Educação do município, as programações não serão realizadas no local por conta da desmontagem das estruturas da Copa das Confederações.

As atividades recreativas ocorrem normalmente no Farol da Barra e na localidade de Cassange, na Estrada do CIA, das 8h às 12h e contarão também com aula de Tai Chu Chuan gratuita e ao ar livre.

No programa estão brincadeiras como tobogã gigante, bicicletas de quatro rodas, castelo pula pula inflável, miniparque, cama elástica, oficina de artes, oficina de pintura de rosto, vôlei, futebol infantil e jogos de tabuleiro. Além disso, duas enfermeiras farão aferimento de pressão arterial e farão exames de glicemia.

A última parte das atividades contará com aula de ginástica e também haverá uma apresentação de técnicas de respiração realizada pela ONG Arte de Viver. Toda a programação é gratuita e aberta a qualquer público interessado.

