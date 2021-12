Dique do Tororó será palco de cena natalina

O Dique do Tororó será palco da apresentação natalina da capital baiana, entre os dias 19 e 22 de dezembro. O tema é Salvador: cidade natal do Brasil e o espetáculo será encenado a céu aberto.

O show conta com oito atores e 25 bailarinos e terá início sempre às 20h. Uma missa campal será celebrada, no dia 25, pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, às 16h, também no dique.

A apresentação é promovida pela prefeitura, em parceria com a Arquidiocese de Salvador. Dirigida por Ricardo Bittencourt, a encenação terá a participação de Daniela Mercury, que cantará Maria, Maria, de Milton Nascimento e Fernando Brant, na estreia (19). Na cena final do último dia de peça (22), dom Murilo Krieger também participará.

O anúncio das atividades natalinas foi feito, nesta quinta, 11, na residência arquiepiscopal, na Federação. Durante coletiva de imprensa, dom Murilo e o prefeito ACM Neto afirmaram que a proposta é tornar Salvador uma referência em programação natalina.

A expectativa da prefeitura é que cerca de 10 mil pessoas assistam à encenação, diariamente. Esse é o segundo ano da iniciativa que, em 2013, levou cerca de seis mil pessoas, por dia, às apresentações.

Turismo

Segundo o prefeito ACM Neto, os investimentos que foram empreendidos na decoração natalina, que também inclui a iluminação em diversos pontos da cidade, têm dois objetivos: "Promover o espírito cristão e fortalecer esse tipo de produto, que visa incentivar o turismo".

O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, completou que o projeto de estímulo ao turismo religioso obterá retorno a médio e longo prazos. "Daqui a quatro ou cinco anos, queremos a cidade como referência nacional de festa natalina", pontuou.

A Arquidiocese de Salvador instala nesta sexta, 12, o presépio no dique. A cena é composta por seis peças que representam o nascimento do menino Jesus, e fica em exibição gratuita até 6 de janeiro.

Conforme o artista plástico Zeca Oliveira, responsável pela obra, o destaque deste ano é a Sagrada Família.

