Dique do Tororó receberá 5 mil peixes nesta sexta-feira

A lagoa do Dique do Tororó será preenchida com cerca de cinco mil juvenis de tilápias a partir das 9h desta sexta-feira, 19. O repovoamento será feito pela Bahia Pesca, autarquia da Secretaria da Agricultura do Estado (Seagri), e contará ainda com palestras de educação ambiental para estudantes de escolas públicas e atividades lúdicas, como um Pesque e Solte exclusivo para as crianças.

As atividades fazem parte de um estudo de viabilidade técnica nos lagos e aguadas da capital baiana que tem como objetivo introduzir novos peixes nos ambientes hídricos de Salvador, promover o equilíbrio do meio ambiente e contribuir para o incremento das áreas de lazer da cidade. A escolha do Dique do Tororó para inaugurar o projeto em Salvador foi feita após o monitoramento dos parâmetros físico, químico e biológico de suas águas, além de um levantamento das espécies que já coabitam a área.

A Bahia Pesca pretende ampliar o projeto para as lagoas de maior relevância do ponto de vista social e ambiental para cidade, como as Lagoas de Pituaçu, do Abaeté, dos Frades, Vela Branca.

"Inicialmente será feita uma avaliação destas lagoas, onde observaremos a qualidade da água. Em seguida, vamos calcular a quantidade de peixes que aquele lago poderá receber", conta o presidente da Bahia Pesca, Cássio Peixoto.

