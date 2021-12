Dique do Tororó recebe cinco mil tilápias

A lagoa do Dique do Tororó recebeu ontem cinco mil juvenis de tilápias. Este foi o primeiro aguaçal da capital baiana a ganhar o repovoamento de peixes do projeto executado pela Bahia Pesca.



Durante a atividade de peixamento foram realizadas palestras de educação ambiental para estudantes de escolas públicas. As pessoas presentes foram convidadas a colocar os animais na água, como foi o caso de Francisco Passos, de 56 anos.



O presidente da Bahia Pesca, Cássio Peixoto, afirma que o projeto pretende colaborar para a reeducação das pessoas, no sentido de salientar a importância do cuidado com o meio ambiente.

"Essa é uma forma de incentivar a criação de peixes em cativeiros e alertar para as vantagens do consumo de pescado para a saúde", explica Peixoto.



Repovoamento



A Bahia Pesca pretende ampliar o projeto para as lagoas do Parque de Pituaçu, Abaeté, Jacaré de Raimundão (Arraial do Retiro de Baixo), Frades (Stiep), Vela Branca (Pituba) e Derba (Jequié).



De acordo com o assessor de projetos institucionais da empresa, Eduardo Rodrigues, o planejamento prevê que os peixamentos sejam executados de dois em dois meses.



Para a realização da proposta, a empresa desenvolve um estudo prévio de viabilidade, que analisa a qualidade da água e a quantidade de peixes que podem ser inseridos no habitat.



Ainda segundo o assessor, em 2015, a equipe de técnicos retornará às lagoas contempladas para realizar uma nova pesquisa. O objetivo será observar os aspectos positivos e negativos do projeto.



"Os investimentos serão acompanhados de ações que visam educar a população sobre a necessidade de cuidar dos nossos mananciais", complementa Rodrigues.



O objetivo é fazer com que os reservatórios auxiliem na preservação da biodiversidade, na reposição dos estoques pesqueiros e na manutenção das espécies impactadas por causas naturais ou pela ação humana.



"[O peixamento] serve, ainda, para fins sanitários, como controle de larvas, mosquitos ou moluscos, transmissores de doenças, e como despoluidores de determinados ambientes aquáticos", complementa Eduardo Rodrigues.

