Dique do Tororó ganha presépio "gigante"

O Dique do Tororó, em Salvador, onde, a partir do dia 18, entre 20h e 21h, será encenada a céu aberto a história de Jesus Cristo, ganhou um presépio "gigante", nesta segunda-feira, 9, na área que fica mais próxima à Arena Fonte Nova. A inauguração do presépio foi feita pelo prefeito ACM Neto e contou com a presença do arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

As apresentações da história de Jesus vão acontecer até o dia 21. Nos dias 15, 16 e 17, a população também vai poder acompanhar o ensaio geral do espetáculo, promovido pela Prefeitura em parceria com a Arquidiocese de Salvador.

Também participaram da inauguração, o coral do colégio Dom Bosco, o secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro.

No dia 25, conforme revelou Bellintani, acontecerá a missa de Natal no Dique. O secretário adiantou que o local também será espaço de outros eventos relacionados ao Natal, como a inauguração, no próximo dia 14, de uma árvore natalina sustentável, feita com a utilização de materiais recicláveis.

