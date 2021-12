Dique do Cabrito virou moradia de cobras e lagartos

Cobras, lagartos, ratos e insetos das mais variadas espécies. Não se trata de um jardim zoológico, e sim das companhias indesejáveis que os moradores da margem do Dique do Cabrito estão sendo obrigados a conviver.



Localizado na divisa entre os bairros de Marechal Rondon e o Alto do Cabrito, e pouco conhecido para quem mora em outras partes da cidade, o Dique já foi uma das principais opções de lazer para os moradores do subúrbio e até mesmo fonte de renda, já que era possível pescar no local. "O Dique está abandonado. As baronesas tomaram conta e agora isso aqui virou apenas local de poliferação de insetos e outros bichos perigosos", conta Ademir Castro Alves, líder comunitário.



O matagal tomou conta de todo o Dique e os moradores já não sabem a quem recorrer na busca de pedir a limpeza do local. "Fica um jogo de empurra-empurra danado. A gente procura a prefeitura eles dizem que é atribuição do Estado. A gente vai até o Estado e eles dizem que é a prefeitura. No meio ficam os moradores sofrendo com a bagunça", lamenta o líder comunitário.



De acordo com a assessoria de comunicação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos - Inema, órgão do governo do Estado, um técnico da fiscalização do órgão, vai até o local para averiguar as condições do Dique e indicar o que pode ser feito. A previsão é que a visita aconteça até o final dessa semana.

Baronesa é prejudicial

Também conhecida como, orelha-de-jegue, jacinto d´água e miriru pode ser considerada uma praga ou uma planta muito benéfica. De acordo com a biologa Barbara Trindade, a planta pode ser um filtro natural, pois apresenta a capacidade de incorporar em seus tecidos uma grande quantidade de nutrientes. Mas, devido ao seu alto poder de reprodução, pode se tornar uma praga. "É muito dificil controlar e remover as baronesas, por isso não se aconselha a presença delas em locais extensos, como lagos, represas e diques. Elas podem, inclusive, causar prejuízos a navegabilidade dos rios", explica.





adblock ativo