Diplomata participa de evento em SSA sobre direitos humanos

Presente à audiência pública na Ufba, a portuguesa Ana Paula Zacarias tem uma carreira diplomática de 28 anos. Nesta entrevista ao repórter Luan Santos, ela fala um pouco da experiência com direitos humanos na Europa e diz que, sozinho, um governo não consegue avanços significativos na área. Defende uma ampla e efetiva parceria do poder público com as empresas, as organizações não governamentais (ONGs) e os cidadãos em geral no sentido de fazer respeitados os direitos básicos de todos.



Em comparação com a Europa, onde você acredita que o Brasil precisa avançar em relação ao tema direitos

humanos?



A União Europeia tem a proteção dos direitos humanos no centro de todas as suas políticas. Eles estão presentes como uma espécie de fio condutor de todas as políticas. Damos relevo, com o Brasil, a estas matérias porque compartilhamos os mesmos valores dos direitos humanos, democracia e justiça social e dos direitos das pessoas em geral. O Brasil é um país gigantesco, assistimos a estes pronunciamentos das populações que mais sofrem e sabemos que é muito difícil. Há contradições internas, a situação é complexa. Na Europa, passamos por um processo similar a esse há mais tempo. É um processo que é difícil, que demora a se resolver, é difícil para as pessoas aceitarem a falta de soluções imediatas.



Houve contribuição da União Europeia na elaboração do programa de proteção aos defensores dos direitos humanos no Brasil?



Foi daí que veio nossa cooperação. Também temos um programa similar na Europa. Foi a área que encontramos, com a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, para fazer com que a luta destas pessoas não fique silenciada. Com o livro, nossa ideia é mostrar que eles não estão sozinhos e, se acontecer alguma coisa com eles, o mundo vai saber.



Quais são os principais desafios que você acredita que o Brasil tem que enfrentar?



O Brasil é um país continental, com história muito complexa, com comunidades que defendem seus direitos históricos. E também há aqueles que lutam pelos direitos das pessoas que não têm casa, que vivem na cidade e querem ter habitação digna, de quem quer ter respeitado o direito às suas terras. São situações complexas e difíceis e eu acredito que o governo brasileiro esteja fazendo o melhor que pode para

resolver.



O modelo de desenvolvimento econômico pode interferir neste processo de concessão de direitos a estes povos?



O modelo de desenvolvimento precisa levar em consideração as pessoas e os seus direitos. Hoje, na sociedade em que vivemos, dentro das questões econômicas, não é fácil responder a todas as pessoas que querem um desenvolvimento social mais justo. Precisamos fazer as coisas em conjunto. Só o governo não resolve. Precisamos do governo, das empresas, das ONGs e cidadãos. Só assim vamos encontrar solução.

