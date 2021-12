Diminuição do uso de veículos individuais é necessária, diz Fabrizzio Muller

O superintendente de trânsito de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller, defendeu, na manhã desta quinta-feira,17, a adoção de políticas de restrição ao uso do veículo individual aliada ao incentivo à utilização do transporte público nos grandes centros, como Salvador. A declaração foi dada em uma entrevista concedida ao 'Isto é Bahia', da Rádio A TARDE FM, apresentado por Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.

"Um dos desafios dos maiores centros urbanos é a mobilidade. Em Salvador, há 19 anos, tínhamos 370 mil veículos, hoje esse número triplicou. As obras resolvem um problema pontual, mas olhando para o futuro, o que tem que ser feito é diminuir veículos individuais em prol do veículo público de massa. Não adianta ter o um transporte público muito bom sem uma proposta de incentivo ao seu uso", explicou, ressaltando que, no futuro, essa política de restrição será tão necessária que será exigida pela própria população.

Outros assuntos centrados em questões da mobilidade urbana foram colocados em pauta. Destacando as mais de 11 obras que têm sido realizadas na via urbana da capital com impactos no trânsito, Muller apontou que, apesar dos transtornos trazidos neste momento, as intervenções visam a minimizar os problemas viários nos próximos meses.

"A gente tem trabalhado no planejamento dessas obras. É claro que uma obra do porte do BRT, por mais que seja planejada, sempre traz algum transtorno que a gente não consegue evitar, mas o nosso papel é minimizar ao máximo esses problemas. Para o BRT, daqui a dois meses, serão entregues os viadutos direcionais que saem no Parque da Cidade. Esses viadutos vão resolver um problema histórico de congestionamento", completou.

Pedestres

O superintendente discutiu sobre o lugar do pedestre que está sendo considerado nas intervenções realizadas para facilitar o fluxo do trânsito. Citando um movimento que estaria em curso no mundo inteiro para “devolver a cidade as pessoas”, dando mais espaço para elas, destacou a obra de ampliação das calçadas.

"Lançamos um programa de trânsito calmo na Pituba, que é um conjunto de mais de 30 intervenções, pequenas e médias, que darão prioridade ao pedestre, proporcionando mais segurança a ele. Outra questão trata-se da obra que foi entregue na Miguel Calmon e será entregue na avenida Sete, com passeios alargados que vão dar segurança ao pedestre", concluiu.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

