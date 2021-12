Dilma faz viagem de inauguração do metrô de Salvador

Depois de atraso, a presidente Dilma Rousseff e o governador Jaques Wagner iniciaram a viagem inaugural do metrô de Salvador. Antes, a presidente foi benzida por baianas. O evento é fechado e tem a participação de políticos. A população poderá usar o metrô gratuitamente a partir das 14 horas.

Nos próximos três meses, os trens irão funcionar em regime especial. Durante esse período, a CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, pretende fazer ajustes necessários para que o metrô possa funcionar plenamente em 15 de setembro, quando começará a fase comercial. Até lá, a entrada é gratuita.



No primeiro momento, o metrô fará o percurso Lapa-Acesso Norte. Porém, segundo a CCR, a estação do Retiro deve ser incluída como ponto final do trajeto ainda no fim deste mês, com a conclusão das obras.

Dilma ao lado do governador Jaques Wagner na cabine do metrô (Foto: Divulgação | Secom)



A operação ocorrerá em horário reduzido, mas o período de funcionamento aumentará progressivamente. No mês de junho, o metrô funciona de segunda a sexta, das 12h às 16h.

Copa



Nos seis dias de jogos da Copa em Salvador, o metrô funcionará de maneira diferenciada. Cerca de dois mil torcedores chegarão à estação do Acesso Norte em ônibus previamente cadastrados. De lá, seguirão por trem para o Campo da Pólvora e, dali, a pé para a Fonte Nova.

"Por uma questão de segurança operacional, nós decidimos limitar [a entrada no metrô] nos dias de jogos", disse Carlos Martins, presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB).



Com o início da operação comercial, em setembro, a tarifa passará a ser cobrada. O valor fixado é de R$ 3,10, para quem vai utilizar somente o metrô.

Para a integração com o ônibus, o custo será de R$ 3,90. Esse valor dá direito ao usuário pegar dois ônibus mais o metrô em um período de duas horas.



A integração será feita por meio de um cartão pré-pago, nos moldes do Salvador Card, que valerá para os dois modais. A CCR estuda como irá comercializar os passes.



A assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur) informou que benefícios de meia-passagem e gratuidade para idosos e crianças de até 5 anos serão válidos no metrô. Segundo a concessionária, ainda não foi definido de que forma os benefícios serão concedidos.

Veja imagens da viagem teste realizada por Wagner antes de inauguração

<GALERIA ID=19241/>



Na fase comercial, o horário de funcionamento também será ampliado. O metrô irá operar de domingo a domingo, das 5h às 0h.



Em nota, a Secretaria de Urbanismo e Transporte de Salvador (Semut) informou que está elaborando, junto com a CCR, um plano operacional de integração entre ônibus e metrô. A previsão é finalizar até agosto.



"Por enquanto, não serão criadas novas linhas [de ônibus], mas serão ajustadas algumas linhas que atualmente percorrem o trecho que será atendido pelo metrô", diz o texto.

Sobre a possibilidade de os ônibus rodarem até mais tarde, a Semut diz que a população já dispõe de transporte coletivo até a meia-noite.



Velocidade reduzida

A partir do dia 15 de setembro, quando começará a fase comercial, o percurso de 7,3 km entre as estações Lapa e Retiro será feito em 18 minutos.

Durante a operação assistida, porém, esse tempo poderá ser maior, visto que os trens funcionam com velocidade reduzida.



De acordo com o diretor-presidente da CCR, Harald Peter Zwetkoff, os soteropolitanos aos poucos vão se acostumar com o novo modal de transporte e perceber as vantagens do metrô.



"O tempo de percurso do metrô é fixo. Quer chova, quer faça sol, você vai gastar do Retiro à Lapa 18 minutos. Especialmente nos horários de pico, isso vai ser altamente vantajoso", diz Zwetkoff.



O percurso é feito por seis trens com capacidade para mil pessoas cada. O intervalo de espera entre um trem e outro é de dez minutos.



O gestor informa que em julho do ano que vem chegarão outros 30 novos trens - com isso, o intervalo cairá, progressivamente, para três minutos.



Os novos trens também passarão a operar na linha 2 (Acesso Norte-Aeroporto) à medida que as estações forem entregues. O percurso completo será feito em 33 minutos. A previsão de entrega da última estação, a do Aeroporto, é para abril de 2017.

Staff



Dos 300 funcionários que irão atuar no metrô, 88% são baianos. Os que irão trabalhar na operação dos trens passaram por três meses de treinamento para se familiarizarem com o sistema metroviário em si.



Outros, porém, prepararam-se para solucionar as possíveis dúvidas do público, que não está acostumado com o metrô.



As estações, por sua vez, foram bem sinalizadas. Uma linha no chão da área de embarque estabelece o limite seguro que os usuários devem respeitar até que o trem chegue à plataforma. Durante o percurso, um aviso sonoro indica qual a estação seguinte.



Flávia Faria Dilma faz viagem de inauguração do metrô de Salvador

adblock ativo