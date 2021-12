Dieese aponta redução no valor da cesta básica em Salvador

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) calculou que o valor da cesta básica voltou a cair em Salvador. Segundo o órgão, os alimentos, que custavam R$ 268,05 no mês de abril agora são calculados em R$ 257,98, apresentando uma queda de 3,76%.

Nos últimos 12 meses (entre junho de 2012 e maio de 2013) o custo dos alimentos apresentou alta de 13,03% em Salvador, mas segue como a segunda mais barata dentre as 18 capitais pesquisadas. O cálculo do Dieese é feito baseado em 12 alimentos essenciais para o consumo mensal de uma família.

Ainda de acordo com os dados do Dieese, a cesta básica em Salvador ficou mais barata em maio em função da queda nos preços de sete dos 12 produtos que a compõem. Desses, cinco tiveram redução acima de 10% no mês: a farinha de mandioca (-22,20%), o café (-13,77%), o arroz (-13,31%), o óleo de soja (-12,17%) e a carne (-11,45%). O produto que registrou a maior alta foi o leite, com variação de 11,52%.

O tomate, com alta expressiva de preço no começo deste ano, registrou a segunda redução seguida no preço médio em Salvador. Em maio, o preço caiu 7,45%, contribuindo para a redução no valor total da cesta básica.

De acordo com o governo, a redução no custo resultou em um aumento no poder de compra do trabalhador soteropolitano que recebe um salário mínimo. Segundo os cálculos, 41,36% do rendimento líquido do assalariado foi comprometido com a cesta básica no mês de maio, índice menor que o verificado em abril (42,97%).

