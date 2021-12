Dias dos Pais: Codecon autua lojas por práticas abusivas

A Coordenação de Defesa do Consumidor (Codecon) autuou, na manhã desta quarta-feira, 7, dentro da Operação Dia dos Pais, duas lojas do shopping Center Lapa por práticas abusivas contra o consumidor. Leão de Ouro e Allana Bijuterias receberam notificação por não apresentarem o Código de Defesa do Consumidor que, por lei, deve ser colocado à disposição da clientela em local de fácil acesso.

De acordo com a chefe de fiscalização do Codecon, Rose Estrela, os estabelecimentos notificados têm até 48 horas para solucionarem o problema encontrado pelos fiscais. Caso as lojas reincidam alguma notificação, poderão pagar multa prevista no CDC.

Durante a ação, os fiscais observam se produtos oferecidos em encartes estão expostos à venda para os consumidores e no mesmo valor anunciado. Caso contrário fica caracterizada propaganda enganosa. As ofertas devem assegurar ao consumidor as informações corretas, claras e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados. Além disso, todos os estabelecimentos devem disponibilizar o CDC.

A ação começou na terça-feira, 6, quando os ficais foram à Rua Chile e no Shopping Piedade, onde foram notificadas a loja Atelier, por falta do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a loja Eggo's, que recebeu duas notificações pela falta de preços e também do CDC.

