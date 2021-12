Diarista sofre hemorragia em Upa de Itapuã e será transferida

A diarista Reyjane do Espírito Santo, de 28 anos, que estava internada há 10 dias com uma infecção na garganta, desenvolveu um quadro hemorrágico durante a manhã desta sexta-feira, 13, na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Hélio Machado, localizada na rua da Cacimba, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com Helenice Santos, estudante de Direito e vizinha da paciente no bairro do Alto do Coqueirinho, mesmo após liminar da Justiça solicitando sua transferência, expedida pela Justiça há cerca de sete dias, a mudança não tinha sido feita. Só no fim da tarde, a Upa informou que ela será transferida ainda nesta sexta.

"E não é só ela, não. Há várias pessoas na mesma situação. Teve até gente que morreu pela demora na transferência", afirmou Helenice, em contato com a reportagem de A TARDE.

A estudante disse que familiares de Reyjane já estão a caminho da Upa para entregar os documentos necessários para a realização da transferência. Helenice não soube informar para qual unidade de saúde a diarista será encaminhada.

A TARDE entrou em contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mas até a publicação desta reportagem, não obteve resposta.

Manifestação

Helenice e cerca de outras 10 pessoas se reuniram, na manhã desta sexta, em frente à Upa para protestar. Na primeira manifestação, o grupo foi dispersado por uma equipe da Polícia Militar (PM-BA).

Em seguida, por volta das 13h30, cerca de 50 pessoas se concentraram próximo à Sereia de Itapuã para um novo protesto. Eles ocuparam um trecho da avenida Dorival Caymmi, sentido Stella Maris, e bloquearam o trânsito. A manifestação terminou por volta das 15h30.

