Diário Oficial publica decreto de tombamento do Cine Jandaia

O governo estadual anuncia para esta quarta-feira, 16, na edição do Diário Oficial do Estado, a publicação de decreto do governador Rui Costa com o tombamento definitivo do Cineteatro Jandaia, localizado na Avenida J.J. Seabra (Baixa dos Sapateiros), em Salvador.

"Essa ação garante a preservação do equipamento cultural e coloca o Cine Jandaia como prioridade para obtenção de linhas de financiamento voltadas para restaurações e projetos arquitetônicos", consta de comunicado divulgado pelo governo nesta terça, 15.

O tombamento provisório do cineteatro foi decretado pelo estado em 2011, quando foram iniciadas as pesquisas para elaboração de um dossiê que levou ao tombamento definitivo.

Emergencial

Diante do abandono do imóvel, o governador Rui Costa anunciou, no início de novembro, que o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) faria obras emergenciais de conservação, com escoramento, antes da desapropriação.

Está previsto ainda que o Ipac também restaurará o tradicional vitral da fachada do local, que tem cinco metros de altura e 3,5 metros de largura.

O cineteatro pertence, atualmente, a Carlos Valensi, descendente de franceses que mora no Rio de Janeiro e é herdeiro de uma rede de cinemas em várias cidades.

adblock ativo