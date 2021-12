Diante de crise, Transalvador flexibiliza autuação por pane seca

Diante da dificuldade para abastecer, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que vai flexibilizar a autuação por pane seca durante a greve dos caminhoneiros. De acordo com o órgão, os agentes de trânsito foram orientados a não notificarem os veículos parados na rua por falta de combustível.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multa de R$ 130,16 para carros flagrados com pane seca. "Em virtude dos problemas ocasionado pelo movimento dos caminhoneiros, é de bom senso flexibilizar", disse o superintendente Fabrizzio Müller.

Com as rodovias bloqueadas pelos caminhoneiros, que estão em greve desde a última segunda, os postos de combustível não recebem gasolina e etanol. Com isso, apenas 20% dos estabelecimentos ainda possuem combustível e o sindicato do setor acredita que o estoque acabe completamente ainda nesta sexta.

