Dial Mundial da Limpeza: 'Praia Limpa é Nossa Onda' reúne voluntários em coleta de resíduos na Barra

Com o objetivo de coletar resíduos descartados na areia e no mar da Praia do Porto da Barra, voluntários se reunirão para a quinta edição do 'Praia Limpa é Nossa Onda', neste sábado, 21, mesmo dia em que acontece o World Cleanup Day (Dia Mundial da Limpeza).

A ação aberta ao público acontecerá a partir das 8h, com colaboradores e parceiros do Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon) e Wilson Sons Rebocadores.

Palitos, plásticos, papéis, vidros, cestas de vime e latinhas, estão entre os itens mais comuns na coleta, além disso, os voluntários já encontraram mais de 4 mil bitucas de cigarro, que são consideradas altamente prejudiciais para animais marinhos.

Interessados em participar da ação podem se inscrever através do site do projeto e também utilizar a hashtag #teconsustentavel para compartilhar o resultado da coleta e mobilizar mais gente para as próximas edições.

“Somando todo material coletado nas ações anteriores, chegamos a algo em torno de meia tonelada de resíduos. E o mais gratificante, além de ver todo esse material nocivo à vida marinha sendo retirado da areia e do mar, é ver como as pessoas se uniram ao projeto. Pessoas da comunidade, estudantes, banhistas e crianças estavam lá dando a sua contribuição, participando”, comemora Patrícia Iglesias, diretora comercial do Tecon Salvador e idealizadora do Praia Limpa.

No mesmo dia do Praia Limpa, acontecerá a inauguração da Exposição Barrasub: um verso paralelo, composta por 20 imagens que retratam o Parque Marinho da Barra, assinadas pela artista visual Bárbara Tercia. A exposição aberta ao público que tem apoio do Tecon Salvador ocorrerá até o dia 5 de outubro.

