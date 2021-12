Dia nacional de mobilização envolve 350 municípios

O mutirão realizado neste sábado, 13, pelos governos federal, estadual e municipal contou com a presença de ministros e militares na orientação da população sobre o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de dengue, chikungunya e zika vírus.



Segundo o Ministério da Saúde, Marcelo Castro, que participou das ações em Salvador, a mobilização ocorreu em mais de 350 cidades do país e contou com 220 mil integrantes das Forças Armadas. Entre as medidas previstas estava a distribuição de 4 milhões de panfletos com informações a respeito das doenças transmitidas pelo mosquito. O reforço militar estará distribuído em 31 municípios da Bahia.

Em Salvador, inicialmente o ministro da Saúde se reuniu com os soldados do 19º Batalhão do Exército. Em seguida, ele juntamente com o efetivo militar iniciaram a ação para distribuição de materiais com orientações para a prevenção e o combate ao mosquito.

Castro participou das mobilizações na Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho, onde também foram feitas visitas a residências, com a presença dos agentes de endemias. Ainda dentro do roteiro das ações na capital, o ministro iria para o Mercado Modelo, o Terminal Rodoviário de Salvador e o Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luis Eduardo Magalhães.

Para participar da campanha, a presidente Dilma Rousseff viajou ao Rio de Janeiro e pelo menos 28 dos 31 ministros estiveram em capitais e grandes cidades.



A mobilização faz parte do plano para enfrentar o mosquito e a microcefalia. Caracterizada por uma má-formação cerebral, a doença é associada ao vírus zika. Há 462 casos de microcefalia confirmados no país e 41 deles tiveram resultado positivo para o zika em novos testes.



O vírus da zika já existe em 24 estados e Distrito Federal. A preocupação maior é a relação com o aumento de casos de microcefalia. No país, há 5.079 notificações de suspeita, segundo boletim divulgado na sexta-feira, 12.

