Dia Nacional de Luta: rodoviários param nesta quinta até 8h

Os rodoviários de Salvador vão parar nesta quinta-feira, 11, entre 4h e 8h da manhã, quando os veículos vão começar a sair das garagens. A paralisação relâmpago é em adesão ao Dia Nacional de Luta, que mobiliza diversas categorias pelo País. O diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, diz que a pauta nacional atende a pedidos da categoria.

"Tem reivindicações que convergem com as nossas, como fator previdenciário, terceirização e redução da jornada. Estamos lutando pela rever a carga horária dos rodoviários, porque nunca teve tanto acidente com vítima com ônibus como está acontecendo agora. Isso não pode acontecer", disse Mota, sugerindo que os acidentes são causados por cansaço diante da jornada de trabalho.

Além dos rodoviários, profissionais de saúde também vão aderir ao movimento nacional e atrasar a entrada nos hospitais públicos e privados. O ato acontece na capital baiana e outras cidades do interior do Estado.

Propostas - Os trabalhadores da área de saúde também vão às ruas para participar de uma caminhada do Campo Grande até a Praça Castro Alves, prevista para começar às 11h. A passeata é organizada pela Central Única dos Trabalhadores na Bahia (CUT-BA) e terá a participação de outras categorias.



Na área de saúde, eles defendem o Sistema Único de Saúde (SUS) de qualidade, pedem mais qualidade no atendimento à população, concurso público, fim da privatização dos hospitais, dentre outros itens.

A pauta da CUT-BA, que organiza as manifestações, inclui o repasse de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a educação; 10% do orçamento da União para a saúde; redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário; fim do Fator Previdenciário; valorização das aposentadorias; reforma agrária; suspensão dos leilões de petróleo; e transporte público de qualidade.

Outras adesões - Os bancários vão "engrossar" os protestos na Bahia. De acordo com o sindicato da categoria no Estado, os trabalhadores do setor vão parar nesta quinta. Outras categorias também vão parar nesta quinta na Bahia, como os operários da Construção Civil, professores estaduais e municipais,

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada na Bahia (Sintepav-BA) vai realizar ações em Alagoinhas, Brumado, Caetité, Jequié, Ilhéus, Camaçari, Nazaré, São Roque e Itabuna.

adblock ativo