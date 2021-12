Dia mundial estimula a prática de atividade física

Em Salvador, o Dia Mundial da Atividade Física foi comemorado com o evento Quem busca qualidade de vida não pode ficar parado, na manhã deste domingo, 6, no Serviço Social do Comércio - Sesc Aquidabã.

A iniciativa, também realizada em outras 11 cidades-sedes da Copa do Mundo 2014, foi marcada pela realização de atividades recreativas, culturais e esportivas.

Organizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria Municipal, serviu de alerta, sobretudo, aos 49% dos brasileiros adultos declaradamente sedentários, segundo o ministério. "Alguns justificam a má alimentação por falta de dinheiro. Mas manter uma alimentação saudável não é caro", afirmou a nutricionista Ana Kelly.

Em estandes montados, as pessoas foram orientadas sobre o papel da alimentação nutritiva e equilibrada para a saúde. "É importante conhecer mais sobre o que se come", disse a nutricionista.

Palestras sobre a prevenção da dengue e a importância da atividade física também foram promovidas. Mas não havia estandes para quem foi aferir a pressão arterial e o teor de açúcar no sangue.

Geração saúde

A técnica de enfermagem Valdelina Maria dos Santos, 67, pratica atividades físicas desde 2007, quando se aposentou. "Comecei com pilates e hidroginástica. Agora, estou há três meses nas aulas de tai chi chuan", contou.

Dentro de casa, ela diz ter influenciado a filha Idelzien Costa, 36, e o neto Caio Vinicius Costa, 8, que se apresentou como faixa vermelha de caratê. "Comemos verduras e vegetais, praticamos esporte, e falta de tempo não justifica", brincou Valdelina.

A cuidadora Vidalina Favaretto, 51, disse que se alimenta bem, mas confessou que precisa mudar alguns hábitos: "Fumo há 30 anos. Já tentei parar, mas não consigo".

Criado há 65 anos pela Organização Mundial da Saúde, a data comemorativa visa alertar para problemas causados pela falta de manutenção da saúde.

adblock ativo