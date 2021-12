Dia Mundial dos Animais: donos levam seus bichos para receber benção nesta quinta

Nesta quinta-feira, 4, é celebrado o Dia Mundial dos Animais e de São Francisco de Assis. Aproveitando a data, os donos levaram seus bichinhos à Paróquia São Francisco de Assis, no bairro da Boca do Rio, para receber a benção do padre André Alencar. Os fiéis chegaram ao templo por volta das 7h para participar da missa, celebrada pelo padre Diego.

Ao Portal A TARDE, o padre André Alencar explicou sobre a conexão de São Francisco de Assis com Deus e suas criações. "Hoje celebramos a festa de São Francisco de Assis, onde temos essa alegria de ter dele o testemunho do grande amor que ele teve, justamente nesse encontro com Cristo, deixando para nós a experiência profunda de fé que vivenciou e que também reconhece tudo o foi criado por Deus", conta o padre.

Ao transmitir essa mensagem, São Francisco de Assis passou a ter sua imagem relacionada com alguns elementos naturais. "Por conta dessa relação, São Francisco de Assis acaba sendo associado a uma série de outras realidades dentro da natureza. Como patrono da Ecologia e também padroeiro dos animais", explica.

O padre André Alencar também contou que pelos animais serem criados com amor por seus donos, eles passam a ser abençoados para que a graça de Deus recaia naqueles que fazem parte na vida de todos os seres humanos.

A tradição da benção é realizada anualmente. "A benção dos animais ocorre apenas no dia 4 de outubro, às 10h, após a missa. Há um grande número de animais que participam com seus donos e há uma variedade muito grande de espécies. Já vieram hamsters, galinhas e entre outros. Todos os animais que são criados como de estimação são trazidos para receberem a benção", relata o padre.

Participante da Ordem Franciscana Secular, fundada na Paróquia São Francisco de Assis, Gedeon Alexandrino da Costa exalta o ensinamento dado pelo santo. "São Francisco chamava de irmão até a morte, então toda criação de Deus ele chamava assim, decidimos adotar isso também. E na medida do possível acolhemos os animais que podemos criar, com amor, porque se for de qualquer jeito não adianta", comenta o aposentado.

Gedeon, que é dono de um sapo chamado Joaquim, explica que o cuidado aos animais se estendem para além daqueles que já estão sendo cuidados. "Se encontrarmos um animal que necessita de cuidados e não tiver uma pessoa para cuidar, nós acolhemos porque é uma criação de Deus", completa. Além do sapo, ele possui uma cobra e dois jabutis.

O Dia Mundial dos Animais e de São Francisco de Assis é celebrado em todo 4 de outubro. Através da mensagem do santo há tradução de amor ao meio ambiente e o mesmo chama de "irmão" tudo aquilo que considerou criado por Deus.

Joaquim é um dos animais de estimação cuidados pelo fiel Gedeon Alexandrino

Dia Mundial dos Animais: donos levam seus bichos para receber benção nesta quinta | Foto: Divulgação/ATarde

