Dia mundial de combate alerta para riscos ao desenvolvimento

O tema 'Tabaco uma ameaça ao desenvolvimento' foi o escolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) este ano para marcar o Dia Mundial de Combate ao Tabaco, comemorado nesta quarta, 31. Segundo a entidade, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo.

Para o pneumologista Guilhardo Fontes, o tabagismo é um dos problemas graves de saúde pública, pois leva para outras patologias.

>> Anvisa propõe mensagens mais diretas em caixas de cigarro

O cardiologista Luís Agnaldo lembra que o cigarro afeta o sistema cardiovascular: "A mortalidade pelo tabagismo não está só associada a doenças respiratórias, e os malefícios podem durar anos mesmo após a suspensão do uso".

Em Salvador, 45 unidades possuem o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

O programa gratuito é para pessoas acima de 18 anos. São feitas entrevistas para avaliação do grau de dependência e definição do tratamento.

"Há quatro encontros semanais ou mensais, com entrega de cartilhas com o passo a passo para parar de fumar", diz a coordenadora Carla Germiniana. Caso tenha indicação médica, o paciente poderá usar medicamento. Ao término do processo, o encontro passa a ser mensal.

