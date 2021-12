Dia Mundial de Combate à Aids é marcado por caminhada

Para marcar o Dia Mundial de Combate à Aids, servidores e pacientes do Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (Cedap) realizaram a 3ª Caminhada de Conscientização contra o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), nesta quinta-feira, 1º, às 16h.

A marcha – que partiu da sede do Cedap, no Garcia, e seguiu para Campo Grande – compõe o cronograma da Semana Vermelha 2016. A programação é organizada pelas secretarias estaduais da Educação (SEC) e da Saúde (Sesab), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Programa das Nações Unidas sobre Aids (Unaids).

Temática

“Nossa abordagem este ano é o impacto do HIV na população jovem”. Em relação ao ano passado, o número de jovens com HIV quase que duplicou. O assunto não está mais na grande mídia e parece que é um problema superado, mas não é. Tem muita disponibilidade de medicamentos e preservativos, porém não são utilizados pela maioria”, alerta Javier Jose Angonoa, consultor do Unaids na Bahia.

Atualmente, Salvador conta com cinco Unidades de Pronto Atendimento (UPA), além do Cedap e do Hospital Couto Maia, que disponibilizam os medicamentos necessários para o tratamento de HIV.

adblock ativo