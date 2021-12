Durante toda a manhã de hoje, 15, grupos de ativistas, voluntários e membros de projetos e grupos de ações sociais, além da sociedade civil, se uniram em prol de limpar diversas praias da capital baiana como Porto da Barra, Farol, São Tomé de Paripe e Ribeira. A ação faz parte da programação do Dia Mundial da Limpeza (O Worldo Cleanup Day) e visa conscientizar a população quanto a importância da preservação das praias

Grupos de escoteiros, ativistas do Greenpeace, e a sociedade se mobilizou para retirar lixos das praias e do fundo do mar. Diversos objetos como garrafas, roupas, bitucas de cigarro, latas, garrafas e até móveis foram amortizados das praias. As ações ocorrem simultaneamente e serão finalizadas na tarde de hoje, 15.

Confira as fotos

Dia Mundial da Limpeza (O World Cleanup Day) promove ações em praias de Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo