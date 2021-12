Dia Mundial da Alimentação terá palestras e oficinas em SSA

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate a Pobreza (Semps) promove, entre esta terça e sexta-feira (15 a 18), palestras e oficinas de caráter socioeducativo em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado na quarta-feira, dia 16 de outubro. A série de eventos, aberta ao público, tem como tema "Sistemas Alimentares Sustentáveis".

O evento tem como objetivo promover a compreensão dos problemas alimentares que afetam os soteropolitanos, além de auxiliar na busca ativa de soluções pela erradicação da fome.

A Sempes informou que a iniciativa também pretende motivar as entidades parceiras da Prefeitura e a população de Salvador para trabalhar em conjunto com a secretaria, no sentido de eliminar a fome que atinge milhares de pessoas na cidade, assim como estimular a agricultura familiar nos bairros mais populares.

