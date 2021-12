Dia dos avós é celebrado com programação em Salvador

O dia dos avós, celebrado nesta sexta-feira, 26, conta com uma programação especial em Salvador. Com o tema 'Colorindo a Vida', a 16ª edição da Semana dos Avós, realizada pelo Sesc, ocorre até este sábado, 27, no Shopping Center Lapa.

Na manhã desta sexta, o local dispõe de oficinas de artesanato, roda de conversa, aferição de pressão, teste de glicemia e avaliação física. Já durante a tarde, ocorrerá um bate papo com o tema "Impacto da dança na prevenção de doenças físicas e emocionais", além do festival "Os Melhores da Dança".

Encerrando neste sábado, 27, a programação contará com o Grupo Cultural da Terceira Idade (GCTI), roda de conversa sobre "O sentido da vida através das cores", apresentações artísticas e culturais, Obras Sociais Irmã Dulce e Baile das Cores, com o cantor Levi Lima.

