Dia do Soldado é celebrado com evento em Salvador

O Dia do Soldado é comemorado nesta quinta-feira, 25, em um evento no 19º Batalhão de Caçadores (19º BC), no Cabula. O evento começou às 8h30 e contou com a presença de autoridades civis e militares.

Durante a solenidade, a tropa foi apresentada e foram entregues medalhas para colaboradores do Exército. A data é uma homenagem ao Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias.

adblock ativo