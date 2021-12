Dia do Saveiro é comemorado nesta quarta

Nesta quarta-feira, 19, é comemorado o Dia do Saveiro. Este tipo de embarcação foi responsável durante décadas pelo escoamento da produção agrícola e transporte de pessoas do Recôncavo Baiano para Salvador e demais localidades da Baía de Todos os Santos. Apesar da representatividade dos saveiros, essa embarcação está sumindo da Baía de Todos os Santos, atualmente só 20 navegam nessas águas.



"O progresso fez com que os saveiros fossem desaparecendo, já que são barcos com manutenção trabalhosa. Mas fazem parte da história e cultura do Recôncavo", disse o presidente da Associação Viva Saveiro, Pedro Bocca, disse em entrevista, na manhã de hoje, à uma emissora de televisão local.



adblock ativo