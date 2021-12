Dia do Samba será comemorado com caminhada no Campo Grande

As comemorações pelo Dia Nacional do Samba, celebrado no dia 2 de dezembro, serão iniciadas neste domingo, 30, com a IX Caminhada do Samba a partir das 15h, saindo do Campo Grande.

A edição deste ano homenageará os sambistas Walmir Lima, Roberto Mendes, Guiga de Ogum, Raimundo Sodré, Mestre Prego, Queinho Pinto, Mestre Nelito do Pandeiro, Edil Pacheco, Ederaldo Gentil , Arnaldo Silva, Gilson Jararaca, Riachão, Nelson Rufino, Nelson Babalaô, Paulinho Camafeu e Paulinho Kaká.

Na próxima terça-feira, 2, uma programação gratuita reunirá sambistas no Pelourinho. Os grupos Bambeia, Fora da Mídia, Barlavento e Walmir Lima se apresentarão a partir das 20h, nos largos Pedro Arcanjo, Tereza Batista e Quincas Berro D'Água.

